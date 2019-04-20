الان تتابع فتح: لا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

أكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة “فتح” الفلسطينية، أسامه القواسمي، أنه لا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس، كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين.

وقال القواسمي ردا على المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات: “نحن لم نستلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا

أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها

فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا”.

وكان جرينبلات طلب في تصريحاته الأخيرة “عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم مسبقا على صفقة القرن”.

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وأوضح القواسمي ، في بيان اليوم السبت بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ، أن “مجرد اعتبار القدس موحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي،

كفيل أن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا، فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون

القدس، كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين”.

وأضاف :”لا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الاسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا

ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس”.

وأكد “أننا نريد أن تكون القدس مفتاحا للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكانا للكراهية والأحقاد من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا، فالقدس

هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة”.

وقال :”من لا يعرف هذه الأبجديات أو يتعامى قصدا ويرى الأمور بعيون (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو، لا يستطيع أن يقدم أفكارا قابلة للتطبيق، أو أن يصنع السلام المبني على الحق والقانون الدولي”.

وأضاف أن “جرينبلات وإدارته مخطئون إن ظنوا أن السلام يصنع بالضغط والخنق والتهديد والوعيد وفرض الأمر الواقع، فشعبنا وقيادتنا لا يخافون

التهديد والوعيد، ونسعى لسلام حقيقي مستند الى الحق والقانون الدولي”.