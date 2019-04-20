الزلفة: نظام الملالي أول المستفيدين من تخلي العرب عن العراق

أكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق والخبير السياسي د. محمد آل الزلفة، على أهمية زيارة عبدالمهدي إلى الرياض.

وقال الزلفة في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365"- "تكمن في كونها تأتي في وقت يتعافى فيه العراق جراحات وأزمات ظل يعاني منها طوال السنوات الماضية كالعنف والإرهاب والصراع الطائفي والفساد، ومحاولات التدخل في شؤونه خاصة من قبل نظام الملالي، الذي كان أول المستفيدين من تخلي العرب عن العراق.

واعتبر أن المحادثات التي اجرتها القيادة السعودية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له تمثل تتويجاً لمرحلة جديدة تتجه لبناء عمق استراتيجي عربي لكلا البلدين اللذين يدركان حاجة بعضهما إلى الأخر في شتى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

خاصة وان البلدين بينهما حدود برية تقدر بـ 814 كيلومتراً، فضلاً عن الروابط الدينية والقومية والاجتماعية، واستحقاقات المصالح والتحديات الأمنية؛ وهي كلها عوامل تفرض على قيادة الدولتين تطبيع علاقاتهما وتطويرها بما يعود بالإيجاب على البلدين وشعبيهما.

وقال آل الزلفة إن زيارة عبد المهدي إلى الرياض تمثل تجسيداً لتوجهات الحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات مع السعودية في جميع المجالات.