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لم يمر أكثر من ساعة على فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين المصريين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولكن صور الإقبال الكثيف الذي شهدته اللجان انتشرت سريعا عبر وكالات الأنباء التي رصدت هذه الظاهرة التي فاجأت وسائل الإعلام واستحوذت على اهتمامها.
ومن خلال مجموعة من الصور، وفقاً "العين الإخبارية" توافد المصريين في طوابير تشكلت من مختلف الأعمار والفئات واصطفت أمام لجان الاقتراع في أجواء احتفالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء تصويت المصريين على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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