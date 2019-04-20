شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة يمنية: رفض وتعنت الحوثي لاتفاق ستوكهولم يقلل من فرص السلام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (روما)أكدت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي أن رفض وتعنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.
جاء هذا خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني.
وطالبت السفيرة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدما بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل جهود الحكومية اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
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