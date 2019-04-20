شكرا لقرائتكم فرنسا تترقب احتجاجاً جديداً للسترات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تتأهب فرنسا اليوم السبت، لما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بيوم الاحتجاجات الخطيرة للسترات الصفراء، خاصة بعد أن حذر وزير الداخلية من اندلاع أعمال شغب.
وأوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير في مؤتمر صحافي أن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو، في تكرار للاحتجاجات العنيفة التي وقعت في السادس عشر من مارس الماضي.
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