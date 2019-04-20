توقيف شابين بعد مقتل الصحافية في إيرلندا الشمالية

اسماء السيد - لندن: أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية السبت توقيف شابين يبلغان من العمر 18 و19 عامًا على خلفية التحقيق في مقتل صحافية عمرها 29 عامًا في إطلاق نار ليل الخميس الجمعة بعد أعمال شغب في مدينة لندنديري.
وتم توقيفهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ونقلا إلى مركز للشرطة في بلفاست للتحقيق، وفقًا للشرطة الإيرلندية الشمالية.
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