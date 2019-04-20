ثعبانان يمنعان الرئيس الليبيري من دخول مكتبه

منع الرئيس الليبيري جورج ويا من المجيء إلى مكتبه لمدة خمسة أيام بسبب ثعبانين أسودين "تسللا" إلى المبنى هذا الأسبوع، كما ذكرت السلطات الجمعة.
وينبغي أن تطلق أبخرة سامة في مبنى وزارة الخارجية التي يوجد فيها مكتب ويا، وهو مهاجم سابق في فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وإيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، لمطاردة الزواحف التي ظهرت قرب المصعد في الطابق الأرضي الأربعاء.
وجاء في بيان للوزارة أن كل الإجراءات والعمليات بما فيها إصدار جوازات السفر والتأشيرات علّقت حتى 24 نيسان/أبريل بسبب وجود أبخرة سامة في المكان.
وقال الناطق باسم الرئاسة سميث توباي لوكالة فرانس برس "أطلقت عملية تعقيم بالبخار بسبب وجود الثعبانين".
في العام 1995 أصبح ويا وهو الإفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية، رئيس ليبيريا في كانون الثاني/يناير 2018، خلفا لإلين جونسون أول امرأة تتولى منصب رئيس الدولة في القارة.
زد-سيو/الح/جك
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