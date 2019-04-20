دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفير فرنسي يُشبِّه ترامب بـ«لويس الرابع عشر»

شبَّه سفير فرنسا في الولايات المتحدة جيرار آرو، في نهاية مهمته بواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«لويس الرابع عشر الذي كان ملكًا متقلبًا في طباعه إلى حد ما، لا يمكن التكهن بتصرفاته ومضلَّلا، لكنه يريد مع ذلك اتخاذ كل القرارات».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن آرو قوله في مقابلة مع صحيفة «ذي جارديان» البريطانية؛ إنَّ «أمريكا أولًا» التي وعد بها الملياردير الجمهوري «هي أمريكا وحدها».

وأضاف آرو الذي شغل في الماضي منصب سفير بلده في الأمم المتحدة وإسرائيل: «هذا الرئيس وهذه الإدارة لا حلفاء لهما ولا أصدقاء.. إدارة ترامب لا تفكر في إطار تعاون تعددي ولا تُكِن أي مشاعر ود للأوروبيين»، مشيرًا إلى أنها تعامل الأوروبيين كما تعامل الصينيين.

وحذَّر آرو البريطانيين الذين يأملون التفاوض حول اتفاق تجاري مع واشنطن بعد «بريكست»، قائلًا: «عندما يأتي البريطانيون من أجل اتفاق للتبادل الحر، سيكون هناك ثمن باهظ وسيدفعه البريطانيون».

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وقالت الوكالة الفرنسية إن «آرو» (66 عامًا) معروف بصراحته، وكان نشيطًا جدًّا على موقع «تويتر»، وأثارت ردود فعله التي يفتقد بعضها إلى الدبلوماسية، جدلًا كبيرًا.

ويوم فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016، كتب آرو عبر تويتر: «بعد بريكست وهذه الانتخابات، أصبح كل شيء ممكنًا.. العالم ينهار أمام أعيننا»، وقد واجه انتقادات حادة بسبب هذه التغريدة التي حذفها بسرعة.

ولم تُعيِّن فرنسا بعدُ سفيرًا لها في واشنطن خلفًا لـ«آرو»، لكن فيليب إيتيان المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، يبدو الأوفر حظًّا لشغل هذا المنصب.