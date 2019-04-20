لأول مرة.. كامل الوزير يصوت في استفتاء التعديلات الدستورية

مصراوي - كتب- محمد سامي: أدلى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بصوته على التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، في أول استحقاق انتخابي يشارك فيه الوزير بعد توليه حقيبة وزارة النقل، وقال وزير النقل في تصريحات له عقب إدلائه بصوته، إن المصريين يسجلون اليوم في هذا العرس الديمقراطي تاريخاً جديداً نحو مستقبل أفضل، وأنهم يثبتون دائما أنهم شعب مبهر، فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصري يمارس...

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