مقتل 3 متسلقين محترفين في انهيار ثلجي في كندا

قتل ثلاثة من أبرز متسلقي الجبال في العالم خلال ​انهيار ثلجي​ وقع أثناء محاولتهم تسلق جبال روكي في كندا. وتم إعلان وفاة المتسلقين النمساويين ديفيد لاما (28 عاماً) وهانزيورغ أوار (35 عاماً) والأميركي جيس روسكيلي (36 عاماً) بعد أيام من اختفائهم خلال رحلة تسلق قمة هاوز النائية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. ويذكر أن الثنائي النمساوي اشتهر بتسلقهما لبعض من أصعب وأعلى القمم حول العالم، كذلك كان روسكيلي أصغر من صعد لقمة إيفرست حين كان في العشرين من عمره عام 2003.

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