جيش سوريا: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية بحلب

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري سوري قوله أن "​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ تنفي جملة وتفصيلًا صحة أنباء تناقلتها بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة حول حدوث ​اشتباكات بين القوات الروسية والايرانية​ في ​دير الزور​ وحلب"، مشيرة إلى أن "القيادة أكّدت أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له على الاطلاق".

وذكرت أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها أهابت توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري".