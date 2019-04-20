المعلم: ننسق دائما مع إيران وترامب لا يفقه لا بالقانون ولا بالجغرافيا

أكّد وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​، أنّ "​سوريا​ تنسّق بشكل دائم مع ​إيران​"، لافتًا إلى "أنّنا سعداء جدًّا بزيارة وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ دمشق، وهذه الزيارة جاءت بالوقت المناسب لطرح قضايا تتعلّق بتعزيز العلاقات الثنائيّة".

ونوّه في تصريح صحافي، إلى أنّ "لقاء ظريف بالرئيس السوري ​بشار الأسد​، كان مثمرًا وبنّاءً". وعن احتمال إجراء زيارة إلى ​طهران​، بيّن "أنّني مستعدّ دائمًا لزيارة إيران".

ونفى المعلم أن "تكون هناك أي علاقة بين زيارة ظريف إلى سوريا والزيارة الأخيرة لمستشار الامن الوطني العراقي ​فالح فياض​ إلى سوريا فالح فياض". وشدّد على أنّ "انتصار ​الجيش السوري​ على ​الإرهاب​ هو انتصار مشترك لشعبنا والشعب الإيراني الشقيق، ونحن نتطلّع دائمًا إلى مزيد من الإنتصارات".

وبشأن الإجراء الأميركي الأخير بوضع ​الحرس الثوري الإيراني​ على قائمة المنظّمات الإرهابية، ركّز على أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يفقه لا بالقانون ولا بالجغرافيا ولا بأوضاع المنطقة، ولكن يتّخذ قرارات لمصلحة ​إسرائيل​".

وحول خيارات سوريا لاستعادة ​الجولان​، أعلن أنّ "انشاء الله قريبًا".