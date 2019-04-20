صحيفة سودانية: أنباء عن اعتقال وزير سوداني سابق أثناء محاولته الفرار

ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أنه "تم القبض على وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ الأسبق، حاج ماجد سوار، بمطار الخرطوم وهو في طريقه للهرب خارج البلاد".

واشار أحد الصحافيين الى أنه "تم العثور على عشرات الآلاف من الدولارات بحوزة هذا الوزير الأسبق، وذلك بعد أن تعرف عليه أحد الثوار في المطار واشتبك معه، ما أدى إلى تدخل الجمهور وضربه ضربا مبرحا".