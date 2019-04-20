ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أنه "تم القبض على وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاج ماجد سوار، بمطار الخرطوم وهو في طريقه للهرب خارج البلاد".
واشار أحد الصحافيين الى أنه "تم العثور على عشرات الآلاف من الدولارات بحوزة هذا الوزير الأسبق، وذلك بعد أن تعرف عليه أحد الثوار في المطار واشتبك معه، ما أدى إلى تدخل الجمهور وضربه ضربا مبرحا".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سودانية: أنباء عن اعتقال وزير سوداني سابق أثناء محاولته الفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.