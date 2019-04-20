وفد إيراني يبحث مع رئيس البرلمان السوري تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​ وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي ال​إيران​ي رئيس الوفد البرلماني الإيراني إلى مؤتمر برلمانات دول جوار ​العراق​ ​علاء الدين بروجردي​، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ​سوريا​ وإيران. وجدد الجانبان خلال اللقاء قبيل انعقاد المؤتمر تأكيدهما على تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك على الصعد كافة وخاصة فيما يتعلق بمحاربة ​الإرهاب​. ووصف بروجردي إعلان الرئيس الأميركي حول ​الجولان​ العربي السوري المحتل بأنه "قرار باطل وغير شرعي"، مشيرًا إلى أن "قرارات كثيرة صدرت من ​الإدارة الأميركية​ تماثل هذا القرار لكنها لم تحقق شيئًا".

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