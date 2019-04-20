سلطات كوسوفو أعادت 110 من رعاياها من سوريا بينهم نساء وأطفال

أعلن وزير العدل في ​كوسوفو​ أبيلارد طاهري، أنّه "جرت اليوم عملية في غاية الحساسيّة والأهميّة بمساعدة ​الولايات المتحدة الأميركية​، بحيث أعادت خلالها حكومة كوسوفو 110 من الرعايا من منطقة الحرب في ​سوريا​".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "معظم هؤلاء الأشخاص نساء وأطفال، إضافة إلى أربعة مقاتلين".