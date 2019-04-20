أعلن وزير العدل في كوسوفو أبيلارد طاهري، أنّه "جرت اليوم عملية في غاية الحساسيّة والأهميّة بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية، بحيث أعادت خلالها حكومة كوسوفو 110 من الرعايا من منطقة الحرب في سوريا".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "معظم هؤلاء الأشخاص نساء وأطفال، إضافة إلى أربعة مقاتلين".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوسوفو أعادت 110 من رعاياها من سوريا بينهم نساء وأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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