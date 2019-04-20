"النشرة": نشاط ترفيهي بمخيم عين الحلوة من تنظيم نشطاء

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان نشطاء في ​مخيم عين الحلوة​، نظموا نشاطا ترفيهيا على ​الشارع الفوقاني​ الممتد من مدرسة السموع حتى مدخل سوق الخضار الفوقاني، بتمويل من المؤسسات الثقافية والخيرية والإجتماعية والجمعيات، وأصحاب المحلات التجارية، وعدد من المرجعيات الفلسطينية والشخصيات، بحضور ممثلين عن ​القوى الفلسطينية​ ورجال دين، وبعض المؤسسات، والفرق الكشفية وأبناء المخيم.

ولفت أمين سر ​اللجان الشعبية الفلسطينية​ في منطقة صيدا أبو بسام المقدح الى إن "النشاط في المخيم يأتي في إطار التعاون بين جميع أبنائنا النشطاء والتجار والفاعليات وأصحاب الأيادي ​البيضاء​ والمخلصين، وهدفه التواصل واللقاء الاجتماعي بين جميع الأهالي".