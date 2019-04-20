"النشرة": نشاط ترفيهي بمخيم عين الحلوة من تنظيم نشطاء

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان نشطاء في مخيم عين الحلوة، نظموا نشاطا ترفيهيا على الشارع الفوقاني الممتد من مدرسة السموع حتى مدخل سوق الخضار الفوقاني، بتمويل من المؤسسات الثقافية والخيرية والإجتماعية والجمعيات، وأصحاب المحلات التجارية، وعدد من المرجعيات الفلسطينية والشخصيات، بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية ورجال دين، وبعض المؤسسات، والفرق الكشفية وأبناء المخيم.
ولفت أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا أبو بسام المقدح الى إن "النشاط في المخيم يأتي في إطار التعاون بين جميع أبنائنا النشطاء والتجار والفاعليات وأصحاب الأيادي البيضاء والمخلصين، وهدفه التواصل واللقاء الاجتماعي بين جميع الأهالي".
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