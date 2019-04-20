شقير: لا رواتب بالهيئات وراتب وزارة الإتصالات حوّلته لجمعيات خيرية

أعرب وزير الإتصالات ​محمد شقير​، عن أسفه لطريقة "تعاطي بعض وسائل الإعلام باستخفاف مع قضايا حسّاسة، مثلما طالعنا أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بخبر تحت عنوان: "شقير يدوبل معاشو، راتب من الهيئات وآخر من الوزارة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحقيقة أنّ لا رواتب لا في الهيئات (​الهيئات الإقتصادية​) ولا في الغرفة (غرفة الصناعة والتجارة)، فالعمل هناك تطوّعي، وراتب الوزارة قُمت بتحويله إلى جمعيات خيرية".