أعرب وزير الإتصالات محمد شقير، عن أسفه لطريقة "تعاطي بعض وسائل الإعلام باستخفاف مع قضايا حسّاسة، مثلما طالعنا أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بخبر تحت عنوان: "شقير يدوبل معاشو، راتب من الهيئات وآخر من الوزارة".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحقيقة أنّ لا رواتب لا في الهيئات (الهيئات الإقتصادية) ولا في الغرفة (غرفة الصناعة والتجارة)، فالعمل هناك تطوّعي، وراتب الوزارة قُمت بتحويله إلى جمعيات خيرية".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: لا رواتب بالهيئات وراتب وزارة الإتصالات حوّلته لجمعيات خيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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