العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس بعلبك

عثر على الشاب م. ح. ز (18عاما) جثة مصابة بطلق ناري من سلاح حربي داخل منزل والده في دورس ​بعلبك​. وحضرت ​القوى الامنية​ وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

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