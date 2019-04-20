العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس بعلبك

عثر على الشاب م. ح. ز (18عاما) جثة مصابة بطلق ناري من سلاح حربي داخل منزل والده في دورس بعلبك. وحضرت القوى الامنية وبوشرت التحقيقات في الحادثة.
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