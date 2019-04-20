المرعبي: نامل ان يبقى لبنان مساحة للتلاقي والعيش الواحد

هنأ عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​طارق المرعبي​ مهنئا ب​عيد الفصح​ المجيد، وقال: "اتمنى فصحا مباركا لاخوتنا في الطائفة المارونية الكريمة، املين في هذه المناسبة ان يبقى ​لبنان​ مساحة للمحبة والتلاقي والعيش الواحد وان تعالج كل ازماتنا ولا سيما الاوضاع الاقتصادية والحياتية، وكلنا امل في ​حكومة​ الى العمل برئاسة دولة الرئيس ​سعد الحريري​".

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