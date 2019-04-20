مجهولون سلبوا مواطنا سيارته بقوة السلاح في المريجات

شهدت ​طريق ضهر البيدر​ الدولية قبيل ليل امس ​عملية سلب​ جديدة بقوة ​السلاح​، حيث تعرض المواطن سلطان الكعكي قرب مغسل السيارات على طريق عام ​المريجات​ - شتوره الى عملية سلب بقوة السلاح نفذها مسلحون يستقلون ​سيارة​ نوع pathfinder مجهولة المواصفات، ادت الى سلبه سيارته وهي من نوع جيب BMW X4 لون جردوني صنع 2018 تحمل اللوحة الرقم 630219/ج، بينما كان في طريقه من ​بيروت​ الى ​البقاع​. وقد ادعى الكعكي في مخفر شتوره.

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