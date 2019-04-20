النشرة: قطع طريق سينيق عند المدخل الجنوبي من قبل الجيش

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​الجيش اللبناني​ اقفل اليوم مجددا طريق سينيق عند المدخل الجنوبي ل​مدينة صيدا​ عند شركة الجبيلي وكاراج عفارة، وذلك على خلفية عثوره على كميات كبيرة من ​الاسلحة​ القديمة خلال اليومين الماضيين.

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