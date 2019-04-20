الكتيبة الهندية تدشن مشروع استكمال بناء خيمة من القرميد في الفرديس

دشن قائد ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن قوات ​اليونيفيل​ في ​جنوب لبنان​ الكولونيل جيفان بي بالتعاون مع مكتب الشؤون المدني والعسكري في اليونيفيل وبلدية الفرديس في قضاء ​حاصبيا​ مشروع استكمال بناء خيمة من القرميد وتأهيلها في مبنى البلدية وذلك في احتفال حضره إلى قائمقام حاصبيا أحمد كريدي وحشد من رؤساء البلديات والمختابير والفعاليات من المنطقة.

وشدد بي على العلاقة المتينة التي تربط كتيبة بلاده بالسكان المحليين في منطقة عملها. ورأى ان مثل هذه المشاريع من شأنها تعزيز العلاقة فيما بيننا مع التأكيد على ان ​اليونفيل​ عامة والكتيبة الهندية خاصة هي دائما على أهبة الاستعداد للمساعدة وتسهيل أمور المواطنين

بدوره، أثنى رئيس البلدية الشيخ بسام سليقة على الجهود التي تبذلها ​قوات اليونيفيل​ عامة وللكتيبة الهندية بشكل خاص من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الانمائية والخدماتية والصحية في المنطقة مشيدا بالعلاقة المتينة التي تربط أبناء الفرديس بالكتيبة الهندية والقائمة على ​المحبة​ والاحترام المتبادلين.