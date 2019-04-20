سعد: قيامة لبنان لا بد آتية رغم ان أداء الطبقة السياسية غير المسؤول

أكد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​التيار الوطني الحر​ لم يحترم أي من اتفاقاتنا ولا إنجازات له ليفتخر بها ويعتاش من التجريح بالآخرين"، لافتا إلى ان "أول من حذر من انهيار اقتصادي كانت "القوات اللبنانية"، وفي الحكومتين الأخيرتين تمثلنا بشكل وازن ومن هنا تفاعل دورنا".

ولفت في حديث تلفزيوني الى ان "مجلس النيابي أعطى ذاته والحكومة حتى نهاية آيار ليبت الموازنة، ونتمنى ان تكون فعلاً فيها مسؤولية وعلينا الاتجاه الى إجراءات تقشفية وارفاقها برؤية اقتصادية، ولا يكفي وقف الهدر والعجز". وأضاف "نحن بلد منهوب، ويجب وقف السرقات والسمسرات وبعدها وضع خطة اقتصادية واضحة".

وشدد على انه "لا نريد الانجرار الى التهويل الإعلامي الذي لا يوصل الى أي مكان وليس الهدف استهداف احد، إنما القاء الضوء على الملفات كما حصل في موضوع الجمارك". وأضاف "كما نؤمن بقيامة المسيح نؤمن ان قيامة لبنان لا بد آتية رغم ان أداء الطبقة السياسية غير المسؤول يطيل وقت قيامته".