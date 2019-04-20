الراعي التقى وفدا من المجلس الماروني وفاعليات للتهنئة بالفصح

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب نعمة افرام، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد الهيئة التنفيذية والجمعيات التابعة للمجلس، للتهنئة بالفصح المجيد.

وكان الخازن والوفد زار السفارة البابوية في حريصا، وهنأ السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري بالفصح.

وغص الصرح البطريركي بالمهنئين بالفصح، فاستقبل الراعي على التوالي: راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض وكهنة الأبرشية، راعي أبرشية البترون المطران منير خيرالله وكهنة الأبرشية، راعي أبرشية بيروت المطران بولس مطر وكهنة الابرشية، راعي أبرشية جبيل المطران ميشال عون وكهنة الابرشية، النائب البطريركي على جونية المطران انطوان نبيل العنداري والكهنة، راعي ابرشية صيدا المطران مارون العمار والكهنة، النائب البطريركي على منطقة الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع والكهنة، راعي أبرشية انطلياس المطران كميل زيدان وكهنة الابرشية، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة الأمين العام الاب بطرس عازار، راعي ابرشية طرابلس المطران جورج بو جودة وكهنة الابرشية، المطران يوسف بشارة، المطران سمعان عطاالله، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطونيوس أبو كسم ورؤساء عامون ورئيسات عامات وكهنة وراهبات من مختلف الطوائف الكاثوليكية.