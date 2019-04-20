الفرزلي زار الشيخ حيمور مهنئا بانتخابه نائبا لأمين عام الجماعة الإسلامية

زار نائب رئيس مجلس النوب ​إيلي الفرزلي​، الشيخ عمر حيمور في دارته في ​جب جنين​ - ​البقاع الغربي​، للتهنئة بانتخابه نائبًا للأمين العام لـ"الجماعة الإسلامية في ​لبنان​".

وكان بحث في الشؤون العامة ولا سيما ملف ​الفساد​ وضرورة المعالجة الجذرية لهذا الملف، لما له من "انعكاسات سلبيّة خطيرة على ​الوضع المالي​ والاقتصادي في البلد، بعد أن قاربت الأمور على هذا الصعيد الخطوط الحمر الّتي تنذر بعواقب وخيمة". وتناول اللقاء أيضًا شؤوناً بلدية، واتُفق على أن "يبقى التواصل قائمًا لما فيه المصلحة العامة".

وكان تشديد على "ضرورة معالجة ​ملف النازحين السوريين​ بالشكل المناسب، نظرًا إلى الأعباء الكبيرة الّتي بات ينوء تحتها لبنان ولا طاقة له على تحملها".

ولفت حيمور إلى أنّ "كثرًا لا يميّزون بين الحركات الإسلامية المعتدلة وتلك المتطرّفة، فيشمل الجميع بخطاب واحد سلبي وهذا يحتاج الى مراجعة".