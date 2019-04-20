19 افريل 2019 09:50 دعت القيادة العامة لتنظيم القاعدة التونسيين إلى "تجديد ثورتهم وإحيائها " وقالت في رسالة عنوانها " تأييد وترشيد لأهلنا في الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب الأقصى" نشرت على حساب "مؤسسة السحاب " في التيليغرام التونسيين إنها تدعو إلى" إقامة الانتفاضة وإحيائها من جديد وإلى تصحيح مسار الثورة"، معتبرة أن الثورة "تسلق" عليها بقايا النظام وحركة النهضة و"حرفوا مسيرتها" . وتزامنت هذه الرسالة مع الحراك الذي تعرفه الجزائر و السودان . ويرى مراقبون أن تنظيم القاعدة بمضمون هذه الرسالة يحاول أن يجد لنفسه موقعا بين الناس في إطار ما يعرف بالحاضنة الشعبية التي إفتقدها خلال السنوات الأخيرة . 19 افريل 2019 09:50 Tweet المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة العامة لتنظيم القاعدة تدعو التونسيّين إلى "تجديد ثورتهم وإحيائها ومراقبون يعتبرونها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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