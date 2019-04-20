أمريكا تزود الجيش الألباني بثلاث مروحيات "بلاك هوك"

أعلنت وزارة الدفاع الألبانية أن الولايات المتحدة زودتها بثلاث طائرات مروحية من طراز "بلاك هوك" لتعزيز إمكاناتها العسكرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت أن وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا وقعت، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، على اتفاق

بتزويد الجيش الألباني بمروحيات بلاك هوك.وتعد الطائرات الثلاث جزءا من حزمة مساعدة أمريكية لألبانيا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2009 وتعمل على استبدال أسلحتها القديمة بأخرى جديدة تتماشى معمعايير الحلف.ومن المقرر أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب طيارين ألبان وصيانة المروحيات مقابل أن تدفع ألبانيا رسوما سنوية، لم يتم الكشف عن قيمتها.جدير بالذكر أن واشنطن قد زودت ألبانيا بعدد من سيارات الهامفي ومركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام.. وتشارك تيرانا بشكل منتظم بوحدات صغيرة من الجيش في بعثات حفظ السلام الدولية أو عمليات الناتو.