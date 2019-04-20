مصدر سوري ينفي حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب

نفى مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، ما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقال المصدر إن القيادة العامة للجيش تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار
تماما عن الصحة ولا أساس له على الإطلاق.
وأهابت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري.
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