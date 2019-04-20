شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دولية تدعوا المصريين للمشاركة بالاستفتاء: حق لا يجب التفريط فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المتابعة الدولية الأردنية ياسمين أبو صلاح، إحدى المتابعات الدوليات بمنظمة منظمة متطوعون بلا حدود اللبنانية، الشريكة بالبعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى عملية الاستفتاء بإيجابية.

وأكدت ياسمين أن المقاطعة أمر غير مرغوب فيه، وأنه على الجميع المشاركة فى العملية والتعبير عن رأيه بكل حرية، لافتة إلى أن المشاركة حق مُعترف به فى كل دول العالم وأنه على الجميع التمسك بهذا الحق والدفاع عنه.

وأشارت المتابعة الدولية ياسمين أبو صلاح إلى أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، المنسق المحلى للبعثة الدولية، رأت ضرورة وجود متابعين دوليين حتى لا يكون لهم دخل بالاستفتاء وأن يكونوا محايدين.

Advertisements

وأوضحت أن دور المتابعين الدوليين فى عملية الاستفتاء هو التأكد من مدى سير العملية بطريقة صحيحة وعدم وجود أى ضغوطات على المصوتين، مؤكدة أن المتابعين سيكونوا موجودين على مدار الأيام الثلاثة للتصويت فى مقار اللجان الفرعية فى مختلف محافظات مصر للرصد والتوثيق.