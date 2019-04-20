بطيش: عبّرنا في لقاءات واشنطن عن رأينا وللاميركيين مواقفهم المعروفة من حزب الله

اكّد وزير الاقتصاد والتجارة، ​منصور بطيش​، "ان ما سرّب من محاضر اجتماعات في ​واشنطن​، لا انكره، وبخاصة خلال لقائي مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية ​مارشال بيلنغسلي​، والذي شدّدت أمامه على تعزيز قدرات ​الجيش​ وحماية النظام المصرفي، ونحن اكدنا كوفود لبنانية في لقاءاتنا مع المسؤولين الاميركيين ان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ سيستمر في منصبه للاربع سنوات المقبلة، ولكن حقنا ايضا أن تسير الامور ضمن المسار القانوني الطبيعي".

ولفت بطيش في حديث تلفزيوني، الى ان "تجار الحديد أطلعوني في لقاء عقدته معهم ان الحديد ال​ايران​ي يأتي الى لبنان من ​تركيا​ وليس من ايران، وبالتالي لا نخالف في استيراده أي ​عقوبات​ أميركية مفروضة على ايران،" مؤكدا ان "نحن كمسؤولين نعبّر عن رأينا في امورنا الداخلية اما الاميركيون فلهم مواقفهم المعروفة من ​حزب الله​"، داعيا الى "التحقيق بمن سرّب المحاضر المرسلة الى ​وزارة الخارجية​، الى الاعلام في لبنان".