رئيس كينيا أكد لرئيس المجلس الإنتقالي السوداني دعم بلاده لأمن السودان

طمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، على الأوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن.
وركّز خلال تلقّيه اتصالًا هاتفيًّا من كينياتا، على أنّ "الحياة تعود لطبيعتها في البلاد".
ومن جهته، أكّد الرئيس الكيني "دعم بلاده الكامل لأمن السودان واستقراره، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".
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