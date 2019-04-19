كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنعمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من جانب المصريين فى الخارج انطلقت اليوم الجمعة في 140 بعثة فى 124 دولة.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات و المتحدث باسمها، أنه تم التواصل مع غرف العمليات فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأن عملية التصويت فى الخارج تسير بانتظام اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة ، وحسب التوقيت المحلى لكل دولة.
وشهدت السفارات...
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات:انتظام عمليات تصويت المصريين بالخارج وإقبال كبير بالدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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