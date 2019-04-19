القوات الاسرائيلية هدمت شقتين عائدتين لعائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية

هدمت ​القوات الإسرائيلية​ ليل الخميس الجمعة شقتين عائدتين لعائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية في شباط الفائت، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان. وقد طوّق جنود إسرائيليون خلال الليل المبنى الذي يضم شقتي عائلة عرفات إرفاعية في ​مدينة الخليل​ ب​الضفة الغربية​ المحتلة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. واندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا حاضرين في الموقع لحظة هدم الشقتين.

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