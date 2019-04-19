"الوطنية للانتخابات" توقع بروتكولا مع الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء

أبرم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، بروتوكول تعاون مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي ستنطلق في الداخل غدًا، وتستمر لمدة

3 أيام.

وبموجب البروتوكول ترأس السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور.



واستعرض المستشار لاشين إبراهيم ، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء بنزاهة

وشفافية، لافتًا إلى إجراءات التيسير على المواطنين للمشاركة في الاستفتاء من مختلف الفئات.



بدورها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت فى جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية.