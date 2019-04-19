أبرم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، بروتوكول تعاون مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي ستنطلق في الداخل غدًا، وتستمر لمدة3 أيام.
وبموجب البروتوكول ترأس السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور.
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم ، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء بنزاهة
بدورها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت فى جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للانتخابات" توقع بروتكولا مع الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.