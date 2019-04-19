واشنطن: يجب أن تكون فلسطين وإسرائيل على استعداد للتفاوض بشأن السلام

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، على أن فلسطين وإسرائيل يجب أن يكونا على استعداد للتفاوض بشأن خطة السلام التي تخطط واشنطن لاقتراحها.
وقال غرينبلات، لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة:"سنقترح خطة سلام ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها"، مشيرًا إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيكونان راضيين عن بعض أجزاء الخطة وغير راضيين
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه يتعين على الجانبين النظر في الأمر برمته والبت فيه "فنحن نطلب منهم إلقاء نظرة ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها"، موضحا أن الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتفاق ممكنا.
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