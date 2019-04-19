صربيا تؤكد عدم فرضها أي عقوبات على روسيا

أعلن وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتخذ أي تدابير تقييدية ضد روسيا على الرغم من الضغوط التي تُمارس ضد بلجراد.
وقال داتشيتش ، في تصريحات خاصة إلى صحيفة (إزفيستيا) الروسية ، "إن الصداقة بين روسيا وصربيا تقليدية بالفعل ، وعلاقاتنا الآن تقوم على مستوى التعاون
وشدد على أن خطط صربيا بأن تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي لن تعوق تطور
وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أعلن ، في وقت سابق ، أن دول الغرب تمارس ضغوطًا على صربيا ، مُشيرًا إلى أن بلجراد تقاوم تلك الضغوط وتنتهج سياسة خارجية مستقلة.
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