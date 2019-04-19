تصوير: حسام أديب
من المرتقب أن تتم العودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش في المغرب، ابتداء من يوم الأحد 5 ماي المقبل في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تتم العودة إليها مجددا، يوم 9 يونيو المقبل.
واستقبل عدد من المواطنين الخبر بقليل من الدهشة، إذ أكد شاب، في حديثه مع “اليوم24″، أن “تأخير ساعة خلال رمضان حدث غير مهم بالنسبة إليه”.
وأضافت سيدة أخرى: “أنها ضد تأخير الساعة الإضافية لشهر واحد فقط، لأنها، بشكل عام، مضرة بصحة المغاربة”، وأوضحت ” مكانش علاش يعاودو ينقصها”.
وقال آخر: “من الطبيعي تأخير ساعة في شهر رمضان، خصوصا لما يحمله هذا الشهر من قداسة لدى المسلمين، إضافة إلى أن الساعة الإضافية تربك الحياة اليومية للمغاربة”.
كانت هذه تفاصيل خبر المغاربة وحذف الساعة الإضافية خلال رمضان: “كي خلاوها كي حيدوها” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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