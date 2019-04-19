المغاربة وحذف الساعة الإضافية خلال رمضان: “كي خلاوها كي حيدوها” – فيديو

تصوير: حسام أديب

من المرتقب أن تتم العودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش في المغرب، ابتداء من يوم الأحد 5 ماي المقبل في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، على أن تتم العودة إليها مجددا، يوم 9 يونيو المقبل.

واستقبل عدد من المواطنين الخبر بقليل من الدهشة، إذ أكد شاب، في حديثه مع “اليوم24″، أن “تأخير ساعة خلال رمضان حدث غير مهم بالنسبة إليه”.

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وأضافت سيدة أخرى: “أنها ضد تأخير الساعة الإضافية لشهر واحد فقط، لأنها، بشكل عام، مضرة بصحة المغاربة”، وأوضحت ” مكانش علاش يعاودو ينقصها”.

وقال آخر: “من الطبيعي تأخير ساعة في شهر رمضان، خصوصا لما يحمله هذا الشهر من قداسة لدى المسلمين، إضافة إلى أن الساعة الإضافية تربك الحياة اليومية للمغاربة”.