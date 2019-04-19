-فيديو من قلب بيت الشاب الذي هاجم “بنك” في طنجة.. والده: السرطان ينخرني وابني لم يتحمل.. وأنا ضد أن يمد يده على مال الغير

فيديو: يونس الميموني

بمرارة كبيرة، حكى والد الشاب المعتقل، الذي هاجم وكالة بنكية في طنجة، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، معاناته مع مرض السرطان، منذ أن اكتشفه، عام 2016، إذ تطلب منه الأمر إجراء عملية مستعجلة لإزالة ورم من أمعائه، قبل أن يطلب منه الطبيب إجراء فحص في أحد المستشفيات في الرباط، وشراء علبة أقراص يبلغ سعرها أكثر من 3000 درهم، وهو ما لم يستطع تحمل أعبائه.

وكشف والد المعني بالأمر، اليوم الجمعة، لـ”اليوم24″، أنه فوجئ بإقدام ابنه على محاولة سرقة مبلغ مالي لمساعدته، وقال: “ربما ولدي أثرت فيه حالتي”.

وأضاف المتحدث أن ابنه دخل، في الأيام الأخيرة، في نوبة من القلق، ومن المحتمل أن تكون قد أثرت فيه، خصوصا أنه هو من يسهر على العناية بصحته، وتغطية مصاريف علاجه من المرض الخبيث.

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ووجه الأب رسالة إلى ابنه، من خلال موقع “اليوم 24″، يعاتبه فيها على محاولته السطو على أموال وكالة بنكية.

وفي السياق نفسه، استغرب جيران الشاب إقدامه على هذه الخطوة، خصوصا أنهم يشهدون له بأخلاقه العالية، وحسن تربيته.