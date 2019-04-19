ناخب هندي “يقطع إصبعه” بعد اكتشافه أنه صوّت لحزب آخر

قال ناخب هندي إنه قطع إصبعه، بعد أن تبين له أنه صوت “خطأ” لحزب سياسي، غير الذي كان يريد انتخابه.

وأراد “باوان كومار” التصويت، أمس الخميس، لصالح حزب آخر، لكن الأمر اختلط عليه بسبب تعدد الرموز على قائمة التصويت.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع صوت “كومار”، وهو يقول: “أردت التصويت للفيل، لكنني بالخطأ صوتُّ للزهرة”، في إشارة إلى رموز الأحزاب القائمة إلى جوار أسماء المرشحين.

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وكان رمز حزب ب”هاراتيا جاناتا”، الحاكم هو زهرة اللوتس، بينما حيوان الفيل كان هو رمز حزب “باهوجان ساماج”، وهو حزب إقليمي مهم، تحالف مع حزبين إقليميين آخرين ضد “بهاراتيا جاناتا”.

وتُعتبر انتخابات، أمس، مهمة للأحزاب الإقليمية القوية في الهند، التي تهيمن على السياسات في أقاليمها، ويقودها ساسة محليون أقوياء.

وتُعقد الانتخابات على سبع مراحل، إذ من المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في 23 ماي، وثمة نحو 900 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يجعلها الانتخابات الأكبر في العالم على الإطلاق.