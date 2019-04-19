الإصابة تغيب أوناجم لأسابيع.. نجم الوداد يعرض إصابته بمراكش ومخاوف من انتهاء موسمه

تلقى التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي، أخبارا سيئة، أمس الخميس، بعد أن تعرض نجم الفريق محمد أوناجم لإصابة مؤثرة على مستوى الركبة، ستغيبه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريق بحسنية أكادير.

وحسب المعاينة الأولى لحالة اللاعب وإصابته فإن أوناجم، سيغيب لـ3 أسابيع على الأقل عن الفريق، وبالتالي فإنه لن يكون حاضرا في مجموعة من المباريات المهمة هذا الموسم، أبرزها لقاء “الديربي” الأحمد المقبل أمام الغريم التقليدي، الرجاء، في منافسات البطولة الاحترافية، ولقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في عصبة الأبطال الإفريقية.

ومن المرتقب أن يخضع أوناجم، عشية اليوم الجمعة، لفصح بالرنين المغناطيسي، من أجل التعرف بشكل واضح عن طبيعة الإصابة وخطورتها، وكذا مدة غيابه عن الميادين، وذلك في أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

وسيكون غياب أوناجم جد مؤثر ومكلف للفريق الأحمر، في هذه الظرفية الحساسة، خاصة وأنه يتزامن أيضا مع غياب اللاعب إسماعيل الحداد، بسبب الإصابة أيضا.