لأول مرة منذ 10 سنوات.. أشهر مصليات المغرب لن تقام فيه صلاة التراويح

لأول مرة، منذ عشر سنوات متتالية، قرر القائمون على مصلى حي الانبعاث في مدينة سلا، اليوم الجمعة، عدم تنظيم صلاة التراويح فيه، خلال شهر رمضان المقبل، وهو الخبر الذي تلقاه مرتادو المصلى المشهور بكثير من الحزن.

وأوضحت اللجنة التنظيمية لمصلى “واد الرمان في حي الانبعاث” في مدينة سلا، اليوم، أنه بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، والمتابرة، والصبر، والمصابرة، على تنظيم هذا “العُرس القُرآني”، فإنه تقرر بعد اجتماعات متتالية للجنة التنظيمية، ونظرا إلى برودة الطقس أنه لن تقام صلاة التراويح في الرمضان المقبل، في ساحة شارع واد الرمان في حي الانبعاث.

المصلى، الذي كان من أشهر المصليات الرمضانية في المغرب، على مدى العشر سنوات الأخيرة، وتناقلت منه وكالات الأنباء على مدى هذه السنوات صورا لحشود المصلين، الذين يتوافدون عليه، طوال كل شهر رمضان، عرف باستقطابه لأشهر المقرئين، وتنظيمه المحكم، واستخدام القائمين عليه لشبكات التواصل الاجتماعي لإطلاع المصلين عن برنامج كل ليلة رمضانية، والقراء المشاركين في إمامة المصلين.