تخوّفات من استغلال اليابان لعمّال أجانب بمحطة نووية منكوبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت متحدثة باسم شركة كهرباء طوكيو "تيبكو" اليوم الجمعة أن الشركة تعتزم السماح لعمال وافدين بالقدوم إلى اليابان في إطار برنامج جديد للتأشيرات للعمل في تنظيف محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي دمرت بفعل تسونامي عام 2011، والمتوقفة عن العمل شمالي طوكيو.

وقالت المتحدثة إن الشركة أجرت محادثات مع العديد من الشركات المتعاقدة العاملة في الموقع للتأكد من أن أي أجنبي سيعمل بموجب الترتيبات الجديدة يستوعب بشكل كامل إجراءات السلامة من الإشعاع ويملك مهارات اللغة الضرورية.

وأضافت أن نحو أربعة آلاف عامل يعملون في الموقع يوميا.

ومن جهتها، انتقدت الأمم المتحدة شركة كهرباء طوكيو بسبب الاستغلال المحتمل للعاملين في محطة فوكوشيما النووية التي خرجت من الخدمة بعدما دمر زلزال وأمواج مد بحري (تسونامي) شمال شرق اليابان في عام 2011 وألحق أضرارا بالغة بالمحطة.

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وكشف تحقيق لـ"رويترز" في عام 2013 انتشارا واسعا لانتهاكات بحق العاملين في محطة فوكوشيما، وقال بعض العمال هناك إنه تم خفض أجورهم وتحدث آخرون عن ندرة استقصاء ظروف العمل.

ويذكر أن اليابان فتحت أبوابها أمام المزيد من العمال الأجانب بموجب قانون بدأ سريانه في الشهر الجاري بعد أن ظلت رافضة للهجرة لوقت طويل.

كما ويتيح القانون لنحو 345 ألف عامل دخول اليابان على مدى خمسة أعوام للعمل في 14 قطاعا، منها البناء والتمريض، تواجه نقصا حادا في العمالة. ويمكن لفئة تصنف على أنها "عمالة ذات مهارات خاصة" البقاء في البلاد لمدة تصل إلى خمسة أعوام لكن بدون اصطحاب أسرهم.

بينما تتيح فئة أخرى من التأشيرات، تقتصر على قطاعي التشييد وبناء السفن، للعمال جلب أسرهم وحق الإقامة لفترة أطول.