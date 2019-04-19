استقالة أكثر من 300 طبيب مغربي بسبب ظروف العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم 305 طبيبًا يعملون في مستشفيات بشمال المغرب استقالتهم وذلك في رسالة جماعية وجهوها إلى وزارة الصحة احتجاجا على ظروف عملهم، وفق ما علم اليوم الجمعة من مصادر متطابقة.

وقال هؤلاء الأطباء والذين أعضاء في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن استقالتهم بسبب "الأوضاع الكارثية" لقطاع الصحة.

وأتى في الرسالة التي أرسلت أمس الخميس من النقابة إلى الإدارة المحلية للصحة في طنجة ونشرتها اليوم الجمعة وسائل إعلام محلية، أن هذه الأوضاع "لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور".

وأوضح المدير الإقليمي للصحة في طنجة وتطوان والحسيمة عفيفي إكرام "تلقينا طلب الاستقالة الجماعية التي تندرج ضمن سياق مطلبي".

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وتابع قائلا "لكن هذه الاستقالة لا أساس لها قانونيا لأنه يتعين على كل طبيب أن يقدم استقالته بشكل أحادي" لتكون قانونية.

وأضاف المسؤول أن الأطباء المستقيلين جماعيا الذين يطالبون بتحسين الأجور وينددون بتدهور ظروف العمل بسبب نقص الموارد البشرية، "يواصلون العمل". وقال إنهم ينتظرون "رد الوزارة" التي هي "منخرطة في العملية من خلال لجنة متابعة لإيجاد حلول ملموسة".

وفي العام الماضي، أعلن أكثر من 200 طبيب في القطاع العام استقالتهم للأسباب ذاتها، في وقت يعاني فيه نظام الصحة المغربي بـ"نقص في العاملين" و"فوارق عميقة جغرافية واجتماعية واقتصادية"، بحسب منظمة الصحة العالمية.