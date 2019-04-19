بومبيو: لا زلت مكلفًا بالملفّ الكوري الشمالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إنه لا يزال مكلّفًا بالمفاوضات مع كوريا الشمالية، رغم مطلبها استبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، في وقت عبّر مع نظيره الياباني عن "تفاؤل حذر" بشأن التوصل لاتفاق.

وترأس بومبيو محادثات رباعية في واشنطن بين وزراء الدفاع والخارجية الأميركيين واليابانيين، في جولة جديدة من المحادثات المقررة بين الحليفين المقربين.

ووسط مأزق مع كوريا الشمالية، قلّل بومبيو من أهمية تصريحات غاضبة لبيونغ يانغ هذا الأسبوع، وصفت فيها كبير الدبلوماسيين الأميركيين "بالمتهور" وغير الناضج، وطالبت باستبعاده من المفاوضات في المستقبل.

ويسود اعتقاد أن بومبيو شجّع ترامب، الذي لا يخفي إعجابه بكيم جونغ أون، على التشدد في موقفه حيال الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة هانوي في شباط/ فبراير، التي انتهت دون التوصل لاتفاق.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك، "لم يتغيّر شيء. نواصل العمل"، وأضاف "لا أزال مكلفا الفريق" مضيفًا بأن ترامب "هو بالتأكيد المسؤول عن مجمل الجهود".

وبومبيو، الذي توجه أربع مرات العام الماضي إلى بيونغ يانغ، ضمن مساعيه تحسين العلاقات التي كانت متوترة، قال إنه لا يزال يأمل في التوصل لاتفاق من شأنه تحقيق وعود كيم بالتخلي عن الترسانة النووية التي قامت بيونغ يانغ ببنائها خلال عقود.

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وقال "أنا على قناعة بأنه لا يزال لدينا فرصة حقيقية في التوصل لتلك النتيجة وفريقنا الدبلوماسي سيستمر في القيادة".

وكثيرًا ما عبّر ترامب عن إعجابه بكيم، ومنع، الشهر الماضي، فرض عقوبات أميركية قاسية على كوريا الشماليّة، قائلا إنه يريد المحافظة على تلك العلاقة، رغم تعهد بومبيو مواصلة ضغوط قوية.

واليابان، التي تقف إلى جانب الولايات في السياسة الخارجية، دعمت علنًا ترامب لكنها شديدة الحذر.

وطالما طالب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بإجراءات متشددة تجاه كوريا الشمالية على خلفية خطفها مدنيين يابانيين إبّان سبعينات وثمانينيّات القرن الماضي، لتدريب جواسيس نظامها.

ومع ذلك، كرّر وزير الخارجية الياباني تارو كونو بعد المحادثات في واشنطن القول إنّ آبي على استعداد للقاء كيم "إذا كانت هناك فرصة"، وأضاف أنّ "اليابان على استعداد لتطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية عندما يتم حل مسائل الصواريخ والسلاح النووي والخطف".