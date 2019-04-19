غرينبلات: "صفقة القرن" لن تمنح أراضي في سيناء لغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الجمعة، أن تتضمّن الخطّة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة اختصارًا باسم "صفقة القرن"، إقامةً لدولة فلسطينيّة في شبه جزيرة سيناء المصريّة، ولفت إلى أنّ حل الدولتين "لن يؤدي أبدًا إلى السلام".

وفي تغريدة له في حسابه على موقع تويتر، كتب غرينبلات "رجاءً لا تصدّقوا كل ما تقرأونه. مفاجئة وحزينة رؤية أشخاص لا يعرفون ما الذي تحويه خطّتنا يختلقون وينشرون قصصًا مزيّفة".

وفي مقابلة تلفزيونيّة، حذّر غرينبلات من إضاعة ما سمّاها "الفرصة"، وأضاف "سنقترح خطة سلام ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها".

ونفى انحياز الخطّة للطرف الإسرائيليّ، زاعمًا أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيكونان "راضيين عن بعض أجزاء الخطة وغير راضين عن الأجزاء الأخرى"، لكنه أشار إلى أنه يتعين على الجانبين النظر في الأمر برمته والبت فيه "فنحن نطلب منهم إلقاء نظرة ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها".

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وحذر غرينبلات من عدم استجابة الطرفين للخطة، قائلا "سيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة، لا سيما الفلسطينيون الذين يهددون بعدم النظر إلى الخطة رغم أنها تتعلق بمستقبلهم".

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تتخذ قراراتها بناء على جهود السلام فقط، "فقراراتنا تتخذ بناءً على ما هو في مصلحة الولايات المتحدة، كما فعلنا مع مرتفعات الجولان ، والاعتراف بالقدس عاصمة تاريخية لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. الرئيس ترامب واضح بأنه رجل يحاول دائمًا الالتزام بوعوده. يفعل ما يقول إنه سيفعله".

أمّا بخصوص الأسس التي ستستند عليها الخطّة، فقال إنه لا فائدة من استخدام "حل الدولتين"، لأنّ "كل جانب يفهمه بطريقة مختلفة" وأكّد أنه "لن يؤدي أبدًا إلى السلام".