انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: 37 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة "يوم الأسير" بغزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 09:51 مساءً - أصيب 37 مواطناً فلسطينياً بينهم 5 مسعفين و4 صحفيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال قمعه مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، بإصابة 37 مواطناً وتضرر سيارة إسعاف باعتداءات الاحتلال.

كذلك أكد مراسل "الخليج 365" في غزة، أن طائرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بصاروخ واحد نقطة رصد تتبع لكتائب القسام شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة دون تسجيل إصابات.

ومنذ مساء اليوم توافد الآلاف من الفلسطينيين تجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ(55) لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، التي حملت اسم "جمعة يوم الأسير".

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بدورها، قالت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان لها: "شكلت جماهير شعبنا الفلسطيني سياج الحماية والإسناد للأسرى مما مكنهم من تحقيق أهدافهم ومطالبهم وحقوقهم".

وشددت الهيئة على أن مهمة إسناد انتفاضة الأسرى هي واجب على كل فلسطيني، وعلى القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

وأوضحت أن ما حققه الأسرى خلال الإضراب الأخير يعد إنجازاً مهماً يجب المراكمة عليه، مطالباً بضرورة العمل لتحريرهم وإجراء صفقات تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018 في مسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات بالرصاص الحي، إذ استشهد 272 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.