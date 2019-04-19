شكرا لقرائتكم خبر عن «جو بايدن» يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. وترامب يصفه بـ «النعسان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، اليوم الجمعة، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في عام 2020.

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وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إعلان ترشح بايدن بقوله : “إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلاً من السيناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن”، مضيفاً أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن”.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيَّته الترشح للانتخابات الرئاسية وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.