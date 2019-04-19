شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعرض سياسته الجديدة في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
ذكر قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا في 25 أبريل، لتقديم ملخص عن سياسة جديدة موسعة تمخضت عن لقاءات عامة عبر أنحاء البلاد استجابة لمطالب احتجاجات السترات الصفراء.
وكان "ماكرون" اضطر لإلغاء كلمة بشأن السياسات الجديدة يوم الاثنين بسبب حريق كاتدرائية نوتردام. وسيقام المؤتمر الصحفي بقصر الإليزيه
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