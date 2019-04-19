شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

كشف نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، اليوم الجمعة عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأربعاء الماضي، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة على "تويتر": "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان... ليرحم الرب أرواحهما".