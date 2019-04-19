ترامب يهاتف حفتر ويشيد بجهوده في مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر آخر تطورات الوضع الليبي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن الاتصال الذي ناقش خلاله ترامب مع حفتر جهود "مكافحة الإرهاب" و"الرؤية المشتركة" لليبيا.

وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض بأن ترامب وحفتر تحادثا الإثنين "لبحث الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف البيان أن ترامب "اعترف بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

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وخلال المكالمة الهاتفية، "ناقش الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي".





ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة شرسة "طوفان الكرامة" منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري ضد المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.